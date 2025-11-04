Starbucks vend le contrôle de ses activités en Chine à Boyu Capital pour un montant de 4 milliards de dollars

Starbucks SBUX.O a annoncé lundi qu'elle céderait le contrôle de ses activités en Chine à la société d'investissement Boyu Capital dans le cadre d'une transaction évaluée à 4 milliards de dollars, ce qui représente l'une des cessions les plus importantes d'une unité chinoise par une société de consommation mondiale au cours des dernières années.

Aux termes de l'accord, les deux sociétés exploiteront une co-entreprise, Boyu détenant une participation pouvant aller jusqu'à 60 % dans les activités de vente au détail de Starbucks en Chine.

Starbucks conservera une participation de 40 % dans la coentreprise et continuera de détenir la marque et la propriété intellectuelle de la nouvelle entité et d'en concéder la licence, ont déclaré les deux entreprises.

Starbucks a déclaré qu'elle s'attendait à ce que le produit de la vente, combiné à la participation conservée par Starbucks et à l'octroi de licences au cours des dix prochaines années, s'élève à plus de 13 milliards de dollars.

Les actions de Starbucks ont augmenté d'environ 3 % après la séance.

Les derniers soumissionnaires, dont Carlyle Group , ont évalué Starbucks China à environ 10 fois ses bénéfices de base dans leurs offres, selon des sources.

La part de marché de Starbucks en Chine a diminué ces dernières années en raison de la concurrence féroce des chaînes de cafés locales qui proposent des produits moins chers, dans un contexte de ralentissement économique qui a modifié les habitudes des consommateurs.

Sa part de marché en Chine - où se trouvent plus d'un cinquième de ses cafés - a fortement chuté, passant de 34 % en 2019 à 14 % l'année dernière, selon les données d'Euromonitor International.

Pour contrer ces défis, la chaîne a mis en œuvre des mesures telles que la réduction des prix de certaines boissons autres que le café et l'introduction accélérée de nouveaux produits localisés.

Les ventes de magasins comparables en Chine ont augmenté de 2 % au cours du trimestre qui s'est achevé le 29 juin, contre une croissance nulle au cours du trimestre précédent.

Outre le ralentissement de l'économie chinoise, la déclaration annuelle de Starbucks pour 2024 mentionne également parmi ses facteurs de risque "l'escalade des tensions entre les États-Unis et la Chine", citant d'éventuels droits de douane, des boycotts et "des sensibilités politiques croissantes en Chine".

L'accord met fin à un drame financier mondial qui a été rendu public il y a plus d'un an lorsque l'ancien directeur général, Laxman Narasimhan, a déclaré que l'entreprise commençait à explorer des partenariats stratégiques pour stimuler la croissance sur le marché chinois.

Starbucks a essentiellement créé le marché du café en Chine après son entrée sur le marché en 1999. Au cours des deux années où il a dirigé l'entreprise, Narasimhan a augmenté le nombre de magasins en Chine de plus d'un quart pour atteindre 7 594 magasins, selon le rapport annuel 2024.

Boyu a été fondée en 2010 par, entre autres, Alvin Jiang, petit-fils de l'ancien président Jiang Zemin. L'entreprise a des bureaux à Pékin, Shanghai, Hong Kong et Singapour, et investit dans les secteurs de la consommation et de la vente au détail, des services financiers, des soins de santé et des médias et technologies, comme le montre son site web.