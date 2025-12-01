Starbucks va payer 38,9 millions de dollars pour régler l'enquête de la ville de New York sur les horaires de travail des employés

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Daniel Wiessner

1er décembre - Starbucks SBUX.O a accepté de payer 38,9 millions de dollars pour régler les accusations de la ville de New York selon lesquelles la chaîne de cafés a violé plus d'un demi-million de fois sur une période de trois ans une loi locale exigeant des entreprises de restauration rapide qu'elles donnent à leurs employés des horaires prévisibles et stables, a déclaré lundi le bureau du maire Eric Adams.

Ce règlement, qui met fin à une enquête de trois ans menée par la ville, est le plus important de l'histoire de la ville de New York concernant une loi de protection des travailleurs, a déclaré le bureau du maire Eric Adams dans un communiqué. Starbucks a régulièrement omis de fournir des horaires réguliers à ses employés, a réduit leurs heures de travail sans obtenir leur consentement écrit et a donné des postes à de nouveaux employés sans les proposer d'abord aux employés existants, en violation d'une loi de la ville de 2017, selon un accord de règlement conclu le 26 novembre .

Le règlement exige que Starbucks verse 35,5 millions de dollars à plus de 15 000 travailleurs et 3,4 millions de dollars en pénalités et frais.

Dans un communiqué, Starbucks a déclaré qu'elle soutenait l'intention de la loi de la ville de New York, mais qu'il était difficile de s'y conformer. Une entreprise peut enfreindre la loi, par exemple, si un employé s'absente d'une équipe et qu'on demande à un autre travailleur de le remplacer, a déclaré Starbucks.

"La loi considère presque tous les ajustements comme un problème potentiel, même le fait de commencer une équipe deux heures plus tard que prévu, même si le nombre total d'heures et le salaire restent les mêmes", a déclaré l'entreprise.

Selon le bureau d'Eric Adams, les travailleurs concernés recevront des chèques cet hiver et toucheront 50 dollars pour chaque semaine où ils ont travaillé à un poste horaire entre le 4 juillet 2021 et le 7 juillet 2024.

La loi de la ville de New York a été l'une des premières aux États-Unis à limiter les "horaires de garde", une pratique selon laquelle les commerces de détail, la restauration rapide et d'autres entreprises de services font appel à des travailleurs ou annulent des postes avec peu de préavis. L'Oregon a adopté une loi similaire, de même que Los Angeles, Chicago, San Francisco et plusieurs autres villes américaines.

Les groupes d'entreprises ont critiqué ces lois, affirmant qu'elles sont inapplicables et qu'elles peuvent conduire les entreprises à supprimer des emplois.