Starbucks supprime 61 postes dans le secteur des technologies à Seattle

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions sur le calendrier des licenciements chez Starbucks et sur la notification WARN dans les troisième et quatrième puces)

Starbucks SBUX.O a supprimé 61 postes au siège social de Seattle, au sein de sa division technologique , a révélé la société dans un dossier WARN déposé jeudi. Le géant du café, sous la direction de son directeur général Brian Niccol, met en œuvre une stratégie de redressement axée sur l'amélioration d'indicateurs tels que les temps d'attente et la satisfaction client déclarée, afin de soutenir les ventes, tandis que la reprise des marges bénéficiaires reste incertaine .

* Ces suppressions d'emplois n'étaient pas incluses dans l'annonce faite par Starbucks le mois dernier, selon laquelle certains postes dans le domaine technologique seraient transférés de Seattle vers un futur bureau à Nashville, dans le Tennessee, dédié à la chaîne d'approvisionnement de l'entreprise.

* Le document déposé le 7 mai au titre de la loi WARN (Worker Adjustment and Retraining Notification Act) indique que ces licenciements ne sont pas le résultat d'une délocalisation.

* La date prévue pour les premiers départs est le 20 juin 2026, l'ensemble des départs devant être effectués d'ici le 28 août 2026, selon le document WARN.

* Starbucks a déclaré dans un communiqué que les employés licenciés avaient été informés en avril.

* Ces licenciements avaient déjà été rapportés par le Seattle Times sur la base d'une note interne.

* Le directeur technique de Starbucks, Anand Varadarajan, a été recruté chez Amazon en décembre, après le départ de l'ancienne directrice technique, Deb Hall Lefevre, en septembre.

* Dans le cadre de son redressement, Starbucks a fermé des centaines de magasins qu'il jugeait peu performants et a licencié l'année dernière environ 1 100 employés de son siège social.

* Starbucks avait revu à la hausse ses prévisions annuelles après avoir dépassé ses objectifs trimestriels fin avril.