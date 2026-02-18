 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Starbucks sous pression d'investisseurs pour écarter deux administrateurs dans un contexte de conflit social
information fournie par Zonebourse 18/02/2026 à 20:42

Un groupe d'investisseurs, dont plusieurs fonds de pension publics américains, appelle les actionnaires de Starbucks à voter contre la reconduction de deux administrateurs clés, Jorgen Vig Knudstorp et Beth Ford, estimant que le conseil d'administration a failli dans sa gestion des relations sociales. Cette initiative survient alors que le groupe de cafés est engagé dans des négociations prolongées avec Starbucks Workers United, syndicat représentant une partie des baristas, en vue de conclure un accord collectif.

Fin 2025, Starbucks a connu la plus longue grève de son histoire, mobilisant plus de 3 800 salariés. Les revendications syndicales portent sur de meilleures conditions d'effectifs, des horaires plus stables et des hausses salariales. Les investisseurs affirment dans une lettre adressée aux actionnaires que l'absence de dialogue constructif pourrait compromettre les efforts du directeur général Brian Niccol pour relancer durablement l'activité du groupe. L'assemblée générale annuelle de Starbucks est prévue le 25 mars.

Parmi les signataires figurent notamment le contrôleur financier de l'État de New York, celui de la ville de New York, ainsi que les fonds Trillium, SOC Investment Group, Merseyside Pension Fund et la Shareholder Association for Research and Education. Starbucks, de son côté, met en avant des conditions de travail qu'il juge avantageuses, avec une rémunération horaire moyenne de 30 dollars et des avantages sociaux pour des employés travaillant en moyenne 20 heures par semaine. En janvier, ces mêmes investisseurs avaient déjà critiqué la suppression du comité Environnement, Partenaires et Impact communautaire du conseil, dont les missions ont, selon l'entreprise, été redistribuées entre d'autres comités.

Valeurs associées

STARBUCKS
95,5230 USD NASDAQ +0,14%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank