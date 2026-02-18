Starbucks sous pression d'investisseurs pour écarter deux administrateurs dans un contexte de conflit social
information fournie par Zonebourse 18/02/2026 à 20:42
Fin 2025, Starbucks a connu la plus longue grève de son histoire, mobilisant plus de 3 800 salariés. Les revendications syndicales portent sur de meilleures conditions d'effectifs, des horaires plus stables et des hausses salariales. Les investisseurs affirment dans une lettre adressée aux actionnaires que l'absence de dialogue constructif pourrait compromettre les efforts du directeur général Brian Niccol pour relancer durablement l'activité du groupe. L'assemblée générale annuelle de Starbucks est prévue le 25 mars.
Parmi les signataires figurent notamment le contrôleur financier de l'État de New York, celui de la ville de New York, ainsi que les fonds Trillium, SOC Investment Group, Merseyside Pension Fund et la Shareholder Association for Research and Education. Starbucks, de son côté, met en avant des conditions de travail qu'il juge avantageuses, avec une rémunération horaire moyenne de 30 dollars et des avantages sociaux pour des employés travaillant en moyenne 20 heures par semaine. En janvier, ces mêmes investisseurs avaient déjà critiqué la suppression du comité Environnement, Partenaires et Impact communautaire du conseil, dont les missions ont, selon l'entreprise, été redistribuées entre d'autres comités.
Valeurs associées
|95,5230 USD
|NASDAQ
|+0,14%
A lire aussi
-
Les Etats-Unis ont averti mercredi l'Iran qu'il serait "bien avisé" de conclure un accord, estimant qu'il y avait "de nombreuses raisons" de le frapper, au lendemain de pourparlers auxquels les deux pays ont annoncé vouloir donner suite. La porte-parole de la Maison ... Lire la suite
-
Rahima Alavi guide sa machine à coudre et fait surgir de délicates feuilles et fleurs en fil de soie. Après des mois de "désespoir", cette Afghane de 22 ans a retrouvé indépendance et fierté grâce à la broderie. Au-dessus de sa boutique ouverte en début d'année ... Lire la suite
-
Une coalition d'associations poursuit l'administration Trump après l'abrogation d'un texte clé sur le climat
Une large coalition d'associations américaines a attaqué mercredi en justice l'administration Trump pour avoir abrogé un texte qui servait de fondement à la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre aux Etats-Unis. "Nous poursuivons Trump en justice pour ... Lire la suite
-
Le PDG de Meta Mark Zuckerberg a regretté publiquement mercredi qu'Instagram ait tardé à repérer efficacement les utilisateurs de moins de 13 ans, en théorie interdits sur le réseau social, lors de son audition devant un tribunal civil de Los Angeles. Le dirigeant ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer