Starbucks investit 100 millions de dollars pour installer son siège social dans le sud-est du pays à Nashville

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Starbucks SBUX.O a déclaré mardi qu'elle investirait 100 millions de dollars pour établir un bureau d'entreprise à Nashville, dans le Tennessee, afin de soutenir ses plans d'expansion dans le sud-est des États-Unis.
La chaîne de cafés a déclaré que le bureau de Nashville viendrait compléter son siège mondial et nord-américain à Seattle.
* Au cours des cinq prochaines années, l'entreprise prévoit de créer 2 000 emplois de soutien à Nashville.
* Elle a indiqué qu'elle prévoyait de transférer certaines équipes de Seattle à Nashville.
* Les emplois basés à Nashville comprendront une combinaison de nouveaux rôles, remplaçant les travailleurs contractuels par du personnel à temps plein, a déclaré Starbucks.
* Starbucks devrait présenter ses résultats du deuxième trimestre le 28 avril.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer