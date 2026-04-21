Starbucks investit 100 millions de dollars pour installer son siège social dans le sud-est du pays à Nashville

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Starbucks SBUX.O a déclaré mardi qu'elle investirait 100 millions de dollars pour établir un bureau d'entreprise à Nashville, dans le Tennessee, afin de soutenir ses plans d'expansion dans le sud-est des États-Unis.

La chaîne de cafés a déclaré que le bureau de Nashville viendrait compléter son siège mondial et nord-américain à Seattle.

* Au cours des cinq prochaines années, l'entreprise prévoit de créer 2 000 emplois de soutien à Nashville.

* Elle a indiqué qu'elle prévoyait de transférer certaines équipes de Seattle à Nashville.

* Les emplois basés à Nashville comprendront une combinaison de nouveaux rôles, remplaçant les travailleurs contractuels par du personnel à temps plein, a déclaré Starbucks.

* Starbucks devrait présenter ses résultats du deuxième trimestre le 28 avril.