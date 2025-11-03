 Aller au contenu principal
Starbucks gagne du terrain en acceptant de vendre ses activités en Chine pour un montant de 4 milliards de dollars
information fournie par Reuters 03/11/2025 à 23:13

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 novembre - ** Les actions de la chaîne de cafés Starbucks

SBUX.O ont augmenté de 2,5 % à 82,98 $ dans les échanges prolongés

** SBUX déclare avoir accepté de vendre le contrôle de ses activités en Chine à Boyu Capital dans le cadre d'une transaction évaluée à 4 milliards de dollars

** Starbucks déclare qu'elle détiendra une participation de 40 % dans la coentreprise chinoise

** Les sociétés affirment que Starbucks continuera à détenir la marque Starbucks et la propriété intellectuelle et à en concéder la licence à la nouvelle entité

** Jusqu'à la dernière clôture, SBUX avait chuté de ~11% cette année

