Starbucks en léger recul dans le sillage de ses trimestriels
information fournie par Zonebourse 30/10/2025 à 15:12
Le groupe basé à Seattle a vu son BPA non GAAP chuter de 35% à 0,52 dollar sur son 4e trimestre comptable, manquant ainsi légèrement les attentes des analystes, avec une marge d'exploitation ajustée en retrait de 5 points à 9,4%.
Ses revenus ont par contre augmenté de 5% à 9,6 milliards de dollars, sur des ventes mondiales à magasins comparables en hausse de 1% grâce à une croissance de 3% à l'international qui a compensé une stagnation en Amérique du Nord.
Starbucks affiche ainsi une variation positive de ses ventes mondiales à surface comparable pour la première fois en sept trimestres, et y voit la marque de son redressement dans le cadre de son plan stratégique 'Back to Starbucks'.
'Nous restons concentrés sur l'augmentation de notre chiffre d'affaires tout en gérant les coûts qui sont sous notre contrôle afin d'assurer une croissance durable et de la valeur à long terme pour les actionnaires', affirme sa CFO Cathy Smith.
