Starbucks en hausse après que Baird Equity Research l'ait relevé à "surperformer"

12 août - ** Les actions du géant du café Starbucks SBUX.O ont augmenté de ~2% à 93,65 $ dans les échanges du matin

** La société de courtage Baird Equity Research augmente la note de "neutre" à "surperformer", citant les stratégies de redressement sous la nouvelle direction qui seront efficaces pour transformer Starbucks en une meilleure entreprise

** Les preuves tangibles de progrès vers une meilleure performance financière devraient donner un coup de fouet au sentiment des investisseurs, aidant à soutenir des mesures d'évaluation élevées sur les actions alors que les bénéfices commencent à rebondir - David Tarantino, analyste chez Baird

** Les ventes comparables aux États-Unis pourraient commencer à s'améliorer au cours des prochains trimestres grâce à des initiatives, y compris le lancement à la mi-août du modèle de service Green Apron

** Dix-huit des 39 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou "supérieure", 17 comme "conservée" et quatre comme "vendue" ou "inférieure"; leur estimation médiane est de 99 $, selon les estimations compilées par LSEG

** En tenant compte des mouvements de la séance, l'action est en hausse de près de 3 % depuis le début de l'année