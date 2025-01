Starbucks: diminution de 23% du BPA au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 29/01/2025 à 08:17









(CercleFinance.com) - Starbucks a publié mardi soir un BPA en diminution de 23% à 0,69 dollar au titre de son premier trimestre 2024-25, avec une marge d'exploitation qui s'est contractée de 3,9 points à 11,9% pour des revenus stables à 9,4 milliards de dollars.



La chaine de cafés explique cette dégradation de la rentabilité principalement par ses investissements réalisés dans le cadre de sa stratégie 'Back to Starbucks', incluant des hausses de rémunérations pour ses employés.



Le groupe a vu ses ventes mondiales à magasins comparables diminuer de 4% (en Amérique du Nord comme à l'international), avec un recul de 6% du nombre de transactions partiellement compensé par une hausse de 3% du ticket moyen.



'Nous sommes encouragés par nos résultats, qui ont démontré l'efficacité de notre stratégie de 'Back to Starbucks', comme en témoigne la tendance de notre chiffre d'affaires', commente sa CFO Rachel Ruggeri.





