Starbucks: des résultats faibles mais bien accueillis information fournie par Cercle Finance • 30/07/2025 à 08:20









(Zonebourse.com) - Starbucks a annoncé un bilan mitigé pour le troisième trimestre de son exercice décalé 2025/2026, avec un chiffre d'affaires en hausse de 3,8% à 9,46 milliards de dollars, porté par la reprise en Chine et l'expansion du réseau.



Aux Etats-Unis, la chaîne pâtit encore d'une demande atone, mais son plan de relance 'Back to Starbucks' commence à porter ses fruits. Le titre gagnait plus de 4% hors séance à Wall Street, signe d'un accueil favorable après la publication.



Le PDG Brian Niccol mise sur une refonte en profondeur : menu simplifié, viennoiseries fraîches, ambiance retravaillée et renforcement des équipes. D'ici 2026, un millier de magasins nord-américains seront modernisés, et de nouveaux formats plus compacts seront testés, notamment un 'café du futur' avec service au volant.



Malgré ces efforts, les ventes à magasins comparables ont reculé pour le sixième trimestre consécutif. En Amérique du Nord, la baisse s'est stabilisée à 2%, tandis qu'en Chine, elles ont légèrement rebondi. Starbucks envisage désormais des partenariats pour son activité chinoise, qui pourrait valoir 10 milliards de dollars.





Valeurs associées STARBUCKS 92,9600 USD NASDAQ -0,76%