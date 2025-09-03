Starbucks déploie l'IA pour le comptage des stocks

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Waylon Cunningham

3 septembre - Starbucks SBUX.O déploie un nouveau système de comptage des stocks qui utilise la technologie de l'intelligence artificielle dans ses plus de 11 000 magasins appartenant à la société en Amérique du Nord d'ici la fin du mois de septembre, a annoncé mercredi la chaîne mondiale de cafés.

Le système permet aux employés de scanner les étagères à l'aide d'une tablette portable équipée d'un logiciel destiné à compter automatiquement les marchandises et à signaler celles dont l'approvisionnement est insuffisant.

Deb Hall Lefevre, responsable de la technologie chez Starbucks, a déclaré dans un communiqué que le système permet un réapprovisionnement plus rapide et une disponibilité plus constante des articles en magasin, tels que la mousse froide, le lait d'avoine et le filet de caramel. "Les clients peuvent déguster des boissons à leur façon, à chaque fois, et les partenaires passent moins de temps dans l'arrière-boutique et plus de temps à créer et à communiquer", a-t-elle écrit.

Mme Lefevre a indiqué que la technologie a déjà été déployée dans des milliers de magasins où elle a permis de compter les stocks huit fois plus souvent.

La technologie est fournie par NomadGo, qui a fourni des services de comptage d'inventaire similaires à d'autres chaînes, comme un franchisé de Taco Bell et de KFC, selon son site web.

"Depuis la nuit des temps, l'inventaire est une tâche manuelle, fastidieuse et imprécise", a déclaré David Greschler, directrice générale de NomadGo, dans un communiqué. Le communiqué précise que la technologie de NomadGo est une "synthèse unique de l'intelligence spatiale 3D sur l'appareil, de la vision par ordinateur et de la réalité augmentée."

Starbucks a déclaré que ce déploiement s'inscrivait dans le cadre d'un plan plus large d'optimisation de ses chaînes d'approvisionnement.

Brian Niccol, directeur général de Starbucks et passionné d'IA, a déployé d'autres technologies au cours des derniers mois, notamment "Green Dot Assist", un assistant virtuel pour les employés, et "Smart Queue", qui permet d'ordonner les commandes des clients.