Starbucks dépasse ses prévisions de ventes comparables au niveau mondial pour le premier trimestre

Starbucks SBUX.O a annoncé mercredi une hausse plus importante que prévu de ses ventes comparables au premier trimestre, la demande ayant rebondi aux Etats-Unis après près de deux ans, premiers signes du succès des efforts de redressement du directeur général Brian Niccol.

L'entreprise a fait état d'une hausse de 4 % des ventes comparables trimestrielles mondiales, contre des estimations de 2,25 %, selon les données compilées par LSEG.