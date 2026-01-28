 Aller au contenu principal
Starbucks dépasse ses prévisions de ventes comparables au niveau mondial pour le premier trimestre
information fournie par Reuters 28/01/2026 à 13:47

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Starbucks SBUX.O a annoncé mercredi une hausse plus importante que prévu de ses ventes comparables au premier trimestre, la demande ayant rebondi aux Etats-Unis après près de deux ans, premiers signes du succès des efforts de redressement du directeur général Brian Niccol.

L'entreprise a fait état d'une hausse de 4 % des ventes comparables trimestrielles mondiales, contre des estimations de 2,25 %, selon les données compilées par LSEG.

