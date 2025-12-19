 Aller au contenu principal
Starbucks confie à Anand Varadarajan, d'Amazon, le poste de directeur de la technologie
information fournie par Reuters 19/12/2025 à 20:31

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout du mot "officer" dans le paragraphe 1)

Starbucks SBUX.O a annoncé vendredi la nomination d'Anand Varadarajan au poste de directeur de la technologie, à compter du 19 janvier, alors que le directeur général Brian Niccol met en place une refonte technologique dans les magasins afin de rendre le travail plus efficace.

Anand Varadarajan occupera ce poste après le départ de Deb Hall Lefevre en septembre, à la suite duquel la chaîne de cafés a nommé Ningyu Chen au poste de directeur de la technologie par intérim.

Varadarajan arrive après avoir passé 19 ans chez Amazon

AMZN.O , où il a dirigé la technologie et les opérations de la chaîne d'approvisionnement pour les activités mondiales de l'entreprise dans le domaine de l'épicerie. Il a également travaillé chez Oracle.

Starbucks a affiché son premier trimestre de hausse des ventes comparables après près d'un an et demi à la fin du mois d'octobre , l'entreprise commençant à récolter les fruits des efforts considérables de redressement déployés par Niccol aux États-Unis.

