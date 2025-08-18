 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Starbucks accordera cette année une augmentation de 2 % à tous ses employés salariés en Amérique du Nord
information fournie par Reuters 18/08/2025 à 21:24

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Starbucks SBUX.O accordera une modeste augmentation de 2 % à tous ses salariés en Amérique du Nord cette année, a déclaré la société à Reuters lundi, alors que la chaîne de cafés s'efforce de maîtriser ses coûts dans le cadre des efforts de redressement de la directrice générale Brian Niccol.

Starbucks, sous la direction de Brian Niccol, , a supprimé certains emplois, resserré les codes vestimentaires et encouragé les cadres à maîtriser les coûts, tout en investissant dans la réduction des temps d'attente et le retour à un environnement de cafés dans ses magasins.

Bloomberg News a d'abord fait état de cette augmentation, ajoutant qu'elle s'appliquerait à l'ensemble du personnel de l'entreprise, aux travailleurs des secteurs de la fabrication et de la distribution, ainsi qu'aux directeurs de magasin.

Les augmentations pour les employés salariés étaient jusqu'à présent décidées par les managers, mais comme la société investit dans le plan de redressement de Niccol, Starbucks devait "gérer soigneusement tous nos autres coûts", selon le rapport de Bloomberg, citant un porte-parole de la société.

Starbucks est également en pleine transaction avec les baristas syndiqués.

En avril, les délégués syndicaux ont rejeté la dernière proposition de la chaîne de cafés, qui garantissait des augmentations annuelles d'au moins 2 %. Selon le syndicat Workers United, cette proposition n'apportait pas de changements aux avantages économiques, tels que les soins de santé, ni d'augmentation de salaire immédiate.

