Starboard prend une participation de près de 5 % dans l'entreprise de construction Fluor, selon des sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Modifications des sources)

L'investisseur activiste Starboard Value a pris une participation de près de 5% dans l'entreprise de construction Fluor FLR.N et prévoit de chercher des moyens de faire grimper l'action de la société, ont déclaré lundi à Reuters deux sources au fait du dossier.

Fluor détient une participation de près de 40% dans le développeur de petits réacteurs nucléaires NuScale Power

SMR.N , dont l'action a bondi cette année en raison de la demande accrue de centres de données et d'autres technologies alimentées par le boom de l'intelligence artificielle.

L'action de Fluor a augmenté de 6,7 % après la cloche à la suite de l'article du Wall Street Journal, qui a été le premier à rapporter l'information. L'action a perdu près de 3 % depuis le début de l'année.

Starboard est l'un des investisseurs activistes les plus actifs du secteur. Son fondateur, Jeff Smith, devrait détailler certaines des idées d'investissement de la société lors du 13D Monitor Active Passive Investment Summit qui se tiendra à New York mardi. Il parlera des projets de la société pour TripAdvisor , a rapporté Reuters dimanche.

Starboard estime que l'activité principale de Fluor est sous-évaluée sur le marché par rapport à la valeur que les investisseurs attribuent à la participation dans NuScale, ont déclaré les sources.

L'investisseur activiste pense que Fluor devrait explorer des options pour sa participation dans NuScale, y compris une vente potentielle, selon les sources.

Starboard pense également que Fluor, qui aide à construire des infrastructures essentielles, devrait bénéficier des nouvelles politiques du président Donald Trump qui stimulent les investissements prévus aux États-Unis, ont ajouté les sources.

Starboard et Fluor n'ont pas répondu immédiatement lorsqu'ils ont été contactés par Reuters.

Fluor a affiché en août une baisse de 6 % de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre, à 4 milliards de dollars, manquant également les estimations des analystes qui tablaient sur 4,55 milliards de dollars.

L'entreprise de construction a revu à la baisse son bénéfice annuel ajusté par action, qui devrait se situer entre 1,95 et 2,15 dollars, alors qu'elle prévoyait auparavant un bénéfice de 2,25 à 2,75 dollars par action.