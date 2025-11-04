 Aller au contenu principal
Stanley Black & Decker revoit à la baisse ses prévisions de bénéfices annuels en raison de la hausse des coûts de production
information fournie par Reuters 04/11/2025 à 13:24

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant d'outils électriques Stanley Black & Decker SWK.N a abaissé mardi ses prévisions de bénéfices annuels, invoquant une hausse des coûts de production, ce qui a fait chuter ses actions de près de 4% dans les échanges de pré-marché.

Comme les entreprises s'adaptent aux politiques tarifaires changeantes du président Donald Trump par le biais de la chaîne d'approvisionnement et des mesures de tarification, les coûts de production ont augmenté.

La société a toutefois déclaré qu'elle s'attendait à ce que les coûts se normalisent au quatrième trimestre.

Patrick Hallinan, directeur financier de Stanley, a déclaré que la société mettait en œuvre des stratégies commerciales ciblées et des ajustements de la chaîne d'approvisionnement pour compenser l'impact des tarifs douaniers.

La société prévoit désormais un bénéfice ajusté de 4,55 dollars par action en 2025, contre une estimation précédente de 4,65 dollars par action.

Les analystes de Wall Street s'attendent en moyenne à ce que l'entreprise réalise un bénéfice ajusté de 4,61 dollars par action pour l'ensemble de l'année, selon les données compilées par LSEG.

Les ventes nettes de son segment le plus important, Tools & Outdoor, qui fabrique des outils électriques et des équipements pour le gazon et le jardin, sont restées inchangées par rapport à l'année précédente, à 3,26 milliards de dollars.

La société basée dans le Connecticut avait précédemment déclaré qu'elle prévoyait l'impact d'un environnement de marché peu favorable au bricolage (DIY) et d'une perturbation tarifaire mondiale sur son chiffre d'affaires organique du troisième trimestre.

Sur une base ajustée, la société a réalisé un bénéfice de 1,43 $ par action au troisième trimestre, dépassant les estimations des analystes qui étaient de 1,18 $ par action.

Le chiffre d'affaires trimestriel s'élève à 3,76 milliards de dollars, soit un peu moins que les estimations des analystes (3,77 milliards de dollars).

