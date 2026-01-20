StandardAero s'élève avant l'inclusion dans le S&P MidCap

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 janvier - ** Les actions de StandardAero SARO.N ont augmenté de 2,4 % à 33,27 $ sur un volume très faible avant la cloche, la société de services de maintenance aéronautique devant rejoindre l'indice S&P MidCap 400 .IDX cette semaine ** SARO remplacera Frontier Communications FYBR.O dans l'IDX avant l'ouverture du marché le jeudi 22 janvier, a déclaré S&P Dow Jones Indices en fin de journée vendredi ** Verizon VZ.N acquiert le fournisseur d'accès Internet par fibre optique FYBR pour un montant de 20 milliards de dollars

** L'analyste Melissa Roberts de Stephens a déclaré qu'elle s'attendait à ce que les fonds passifs aient besoin d'acheter 17 millions d'actions SARO, ce qui implique 10,5 jours de demande d'achat

** La société SARO, basée à Scottsdale, Arizona, a ~334,5 millions d'actions en circulation pour une capitalisation boursière d'environ 11 milliards de dollars

** La société de capital-investissement Carlyle Group CG.O est le plus grand actionnaire de SARO avec ~152,67 millions d'actions, suivie par le fonds souverain de Singapour GIC avec ~34,46 millions d'actions, selon les données du LSEG

** Jusqu'à la clôture de Fri, les actions de SARO ont augmenté de ~36% au cours de l'année écoulée

** 8 des 12 analystes considèrent l'action comme un "achat fort" ou un "achat", 4 comme un "maintien"; PT médian $37 - données LSEG