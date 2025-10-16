Standard Lithium chute suite à des plans d'offre d'actions de 120 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 octobre -

** Les actions cotées en bourse de Standard Lithium SLI.N ont baissé de 17,3 % à 4,46 $ dans les échanges prolongés, alors que l'entreprise cherche à lever des fonds

** Le producteur canadien de lithium quasi-commercial annonce () une offre d'actions de 120 millions $

** La société prévoit d'utiliser le produit net de l'offre pour financer les investissements dans ses projets South West Arkansas et Franklin dans l'est du Texas, ainsi que pour le fonds de roulement et les besoins généraux de l'entreprise

** Morgan Stanley et Evercore sont les co-chefs de file de l'offre

** La société a environ 193,94 millions d'actions en circulation pour une capitalisation boursière d'environ 1 milliard de dollars, selon les données du LSEG

** Les actions de SLI ont terminé jeudi en hausse de 5,3 % à 5,39 $. L'action a augmenté de 60 % en octobre et a pratiquement quadruplé au cours des six derniers mois