Stabilité en vue en Europe après les craintes sur le commerce

Bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris

par Claude Chendjou

Les principales Bourses européennes sont attendues sur une note stable après les secousses liées aux tensions géopolitiques et commerciales sur fond de menaces du président américain Donald Trump, qui doit de nouveau s'exprimer dans le courant de la journée à Davos.

La publication des résultats trimestriels des entreprises se poursuit par ‍ailleurs, notamment dans le luxe.

D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien devrait gagner 0,21% à l'ouverture. Le Dax à Francfort pourrait reculer de 0,07%, tandis que le FTSE 100 à Londres devrait abandonner 0,03%. L'indice EuroStoxx 50 est attendu en repli de 0,02% et le Stoxx 600 en baisse de 0,03%.

Après la menace durant le week-end de droits de douane contre les pays s'opposant à son projet de ‌rachat du Groenland, le président américain a renchéri lundi avec des taxes de 200% sur les vins et champagnes français si Emmanuel Macron ne rejoignait pas le "Conseil de la paix", son projet destiné à résoudre les conflits internationaux.

Le Parlement européen, de son côté, a gelé mardi la ratification de l'accord commercial conclu avec les Etats-Unis, en signe de protestation contre les dernières menaces de ​Donald Trump.

Ce contexte de tensions intervient alors que s'est ouvert à Davos, en Suisse, le Forum économique mondial. Des interventions de Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne (BCE), de Donald ⁠Trump et du secrétaire général de l'Onu Antonio Guterres sont attendues.

Citi a abaissé sa recommandation sur les actions européennes, ses stratèges notant que la récente escalade des tensions et l'incertitude sur les droits de douane nuisent aux perspectives d'investissement à court terme pour les actions européennes.

Sur les marchés, malgré le retour d'une certaine accalmie, les investisseurs ⁠restent sur la défensive comme en témoigne le nouveau sommet touché par l'or, ‍tandis que les places financières en Asie poursuivent leur déroute.

Par ailleurs, un vote au Parlement européen sur l'accord commercial avec le Mercosur est prévu, ⁠tandis que la Cour suprême américaine, elle, doit examiner l'affaire du limogeage de la gouverneure de la Fed, Lisa Cook, par l'administration de Donald Trump.

Côté résultats des entreprises, les publications se poursuivent ce mercredi avec notamment Atos et Burberry en Europe, tandis que Netflix est sanctionné en avant-Bourse après avoir annoncé suspendre son programme de rachat d'actions pour financer l'acquisition en numéraire des actifs de Warner Bros Discovery lors de ​la publication de ses comptes financiers.

A WALL STREET

La Bourse de New York a fini en nette baisse mardi, avec des inquiétudes à l'égard des nouvelles menaces de droits de douane formulées par Donald Trump contre les pays européens s'opposant à sa volonté de contrôler le Groenland.

L'indice Dow Jones a cédé 1,76%, ou 870,74 points, à 48.488,59 points.

Le S&P-500, plus large, a perdu 143,15 points, soit 2,06%, à 6.796,86 points.

Le Nasdaq ⁠Composite a reculé de son côté de 561,07 points (2,39%) à 22.954,32 points.

EN ASIE

A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei a reflué mercredi de 0,41% à 52.774,64 points, cinquième baisse d'affilée, en ​raison notamment des incertitudes politiques au Japon, tandis que les obligations du pays ont rebondi après leur repli de la veille. Le Topix, ​plus large, a cédé 0,99% à 3.589,70 points.

L'indice MSCI ​regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) perd 0,30%, pénalisé par une aggravation des tensions liées aux menaces américaines d'acquérir le Groenland avant le discours de Donald Trump à Davos, tandis que la ​déroute obligataire dans le monde semble ralentir pour le moment.

En Chine, le SSE Composite de Shanghai s'octroie de 0,28% ⁠et le CSI 300 progresse de 0,52%, les indices étant tirés par les entreprises du secteur de l'intelligence artificielle.

L'indice de référence à Hong Kong, le Hang Seng, grappille 0,05%.

LES VALEURS A SUIVRE EN EUROPE:

CHANGES/TAUX

Le dollar est stable mercredi face à un panier de devises de référence, mais accuse toujours un plus bas de trois semaines face à l'euro et au franc suisse en raison des menaces douanières de la Maison Blanche.

L'euro cède 0,08%, à 1,1775 dollar, tandis que la livre sterling s'échange à 1,3434 dollar (-0,02%).

Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans se replie de deux points de base, à 4,2747%, après une hausse de six points la ‌veille, qui l'a fait grimper à un pic depuis septembre.

PÉTROLE

Le marché pétrolier est en repli mercredi, la hausse attendue des stocks de brut américains compensant l'arrêt temporaire de la production de deux grands gisements au Kazakhstan et les pressions géopolitiques liées aux menaces douanières américaines.

Le Brent reflue de 1,06% à 64,23 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) décline de 0,88% à 59,83 dollars.

MÉTAUX

L'or a atteint mercredi un niveau record, dépassant les 4.800 dollars l'once, les investisseurs se tournant vers le métal comme valeur refuge après une vente massive d'actifs américains sur fond de tensions accrues entre les Etats-Unis et l'Otan au sujet du Groenland.

L'or au comptant progresse de 2,42% à 4.877,15 dollars l'once à 06h35 GMT, après avoir atteint un record de 4.865,73 dollars en séance.

PRINCIPAL INDICATEUR ÉCONOMIQUE À L'AGENDA DU 21 JANVIER :

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

GB 07h00 Prix à la ‌consommation Décembre +0,4% -0,2%

- sur un an +3,3% +3,2%

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)