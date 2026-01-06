Stabilité en vue à Wall Street avant le PMI Composite

(AOF) - Les marchés américains devraient flirter avec l'équilibre à l'ouverture de la séance ce mardi. Les investisseurs surveilleront l'évolution des tensions entre les Etats-Unis et le Venezuela après l'opération militaire américaine qui a mené à la capture du président Nicolas Maduro. Côté statistiques, l'indice PMI Composite de décembre sera publié à 15h45. Côté valeurs, hier, Microchip Technology a annoncé le rehaussement de ses prévisions de chiffre d'affaires pour le troisième trimestre. Avant les premiers échanges, les futures sur le S&P cèdent 0,01% et ceux du Nasdaq gagnent 0,13%.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé en hausse, soutenus par le secteur énergétique après la capture du président vénézuélien Nicolas Maduro. L'opération militaire spectaculaire à Caracas orchestrée depuis Washington a été perçue positivement par les places financières. Avant le rapport sur l'emploi de décembre qui sera dévoilé vendredi, les investisseurs ont pris connaissance de l'indice ISM manufacturier qui est ressorti inférieur aux attentes. Le Dow Jones s'est renforcé de 1,23% à 48977 points et le Nasdaq de 0,69% à 23395 points.

Les chiffres macroéconomiques

Aux Etats-Unis, l'indice PMI Composite de décembre sera publié à 15h45.

Les valeurs à suivre

Accenture

Accenture a conclu un accord pour acquérir Faculty, une société britannique pionnière dans les services d'intelligence artificielle et les produits d'aide à la décision. Cette opération intègre plus de 400 experts, dont des scientifiques de données, et permet à Accenture d'adopter le logiciel Frontier, un outil d'optimisation et de simulation avancée déjà utilisé par des acteurs comme Novartis pour la planification d'essais cliniques.

AIG

Peter Zaffino, président-directeur général d'AIG (American International Group), a informé le conseil d'administration de son intention d'endosser le rôle de président exécutif et de quitter ses fonctions de directeur général d'ici le milieu de l'année. Peter Zaffino a mené, avec succès, la transformation et le repositionnement stratégique de la société en tant qu'assureur dommages de premier plan mondial. AIG a déjà trouvé son successeur en la personne d'Eric Andersen, un vétéran de l'industrie de l'assurance.

General Motors

General Motors a achevé l'année 2025 en tête des ventes automobiles aux États-Unis, enregistrant une progression de 6% sur l'ensemble de l'année, pour un total de 2,86 millions de véhicules vendus. Le groupe conserve sa suprématie sur le segment des camionnettes grand format pour la sixième année consécutive, les modèles Chevrolet Silverado et GMC Sierra atteignant leur meilleur niveau de ventes combinées en vingt ans.

Live Nation

Live Nation a signé un accord auprès d'Ovalto portant sur l'acquisition de Paris La Défense Arena, la plus grande salle couverte d'Europe. Une fois la transaction finalisée, l'acteur central du marché mondial du spectacle vivant lancera un vaste programme de modernisation qui permettra à cette enceinte d'accueillir plus de productions tout au long de l'année, en renforçant la position de Paris comme destination mondiale du divertissement. Le montant de la transaction n'a pas été divulgué.

Lockheed Martin

Le géant de la défense a conclu un contrat-cadre majeur avec le département de la Guerre des États-Unis pour augmenter radicalement la cadence de production de ses intercepteurs de missiles. Cet accord de sept ans vise à porter la capacité annuelle de 600 à 2000 unités afin de répondre à l'explosion de la demande mondiale.

Microchip Technology

Le fournisseur de semi-conducteurs a annoncé tabler sur des revenus nets de 1,185 milliard de dollars pour le troisième trimestre de son exercice 2026 clos le 31 décembre 2025. Auparavant, Microchip Technology tablait sur un chiffre d'affaires compris entre 1,109 et 1,149 milliard de dollars pour cette période.

Microsoft

Microsoft a officialisé le rachat d'Osmos (une plateforme d'ingénierie de données pilotée par l'intelligence artificielle agente) dans l'objectif d'accélérer l'ingénierie de données autonome au sein de Microsoft Fabric. Face à la multiplication des flux d'informations souvent manuels et coûteux, les solutions d'Osmos permettent de transformer des données brutes en actifs exploitables pour l'analyse et l'intelligence artificielle directement dans OneLake, le lac de données unifié de la plateforme. Les équipes d'Osmos rejoindront la division ingénierie de Microsoft Fabric pour simplifier l'interconnexion et le partage des données à l'échelle de l'entreprise.

Uber/Lucid

Lors du CES de Las Vegas, Uber Technologies et Lucid Group ont présenté les véhicules de pré-séries destinés à leur service mondial de robotaxis. Les deux entreprises ont également indiqué que les tests autonomes sur route ont débuté le mois dernier, une étape cruciale dans le développement et la validation du service avant son lancement prévu dans la baie de San Francisco plus tard cette année.