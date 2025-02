Stabilité de l'euro après les élections allemandes

(AOF) - Au lendemain du scrutin législatif allemand, l'euro est stable à 1,0461 dollars, vers 16 heures ce lundi après avoir atteint un plus haut dans la nuit à 1,0528. "Le fait que le résultat des élections allemandes n'ait pas été une surprise pour le parti d'extrême droite AfD a été accueilli avec soulagement par les marchés financiers et l'euro est la monnaie du G10 la plus performante ce matin après la confirmation de la victoire de la CDU-CSU, qui a remporté 28,5 % des voix", commente MUFG.

Les investisseurs ont par ailleurs pris connaissance ce lundi du taux d'inflation annuel de la zone euro qui a été confirmé à 2,5% en janvier 2025, contre 2,4% en décembre 2024, a indiqué Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. Un an auparavant, il était de 2,8%.

L'indice des prix PCE en janvier, mesure particulièrement suivie par la Fed, sera dévoilé vendredi.