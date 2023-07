Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ST-Micro : très entouré, bondit de +5% vers 46,6E information fournie par Cercle Finance • 12/07/2023 à 15:17









(CercleFinance.com) - ST-Micro, très entouré, bondit de +5% vers 46,6E, soulevant la résistance des 46,4E du 14 juin puis des 11 au 14 mai, ce qui ouvre le chemin d'un retracement du zénith des 49E du 31 mars dernier.





