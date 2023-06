Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ST-Micro : rounding-top validé sous 46,2E information fournie par Cercle Finance • 21/06/2023 à 18:15









(CercleFinance.com) - ST-Micro valide un rounding-top sous 46,2E (zénith des 14 et 15 juin) qui se solde par la cassure des 45E et la consolidation devrait se prolonger en direction de 39,7E (support ascendant oblique moyen terme), voir des 39,2E (plancher du 25 mai).





Valeurs associées STMICROELECTRONICS Euronext Paris -2.29%