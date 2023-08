Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ST-Micro : rétrograde sous 45,4E information fournie par Cercle Finance • 04/08/2023 à 16:23









(CercleFinance.com) - ST-Micro rétrograde sous 45,4E et menace d'enfoncer le support oblique moyen terme issu des précédents points de rebond que sont 39E et 43E (puis un trou d'air survenu le 28/07).

En cas d'enfoncement, le prochain objectif pourrait se situer vers 42,6E du 26/03.





Valeurs associées STMICROELECTRONICS Euronext Paris -2.58%