ST-Micro : renoue avec les 39E mais tendance encore baissère

(CercleFinance.com) - ST-Micro renoue avec les 39E après un curieux trou d'air initil vers 35,25E.

Le renvrsement de situation est spectaculaire, le 'gap' des 38,88E du 19/10 est comblé.

Mais de nombreux obstacles, à commencer par l'ex-plancher des 39,7E du 26 au 28 septembre dernier... puis une grosse résistance oblique vers 40,5E.





Valeurs associées STMICROELECTRONICS Euronext Paris -3.63%