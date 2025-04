ST-Micro : renoue avec les 19E, peut viser 19,63E information fournie par Cercle Finance • 23/04/2025 à 12:47









(CercleFinance.com) - ST-Micro renoue avec les 19E ('fixing' d'ouverture du 10/04) et pourrait s'en retourner combler le 'gap' des 19,63E du 2 avril, puis tester l'ex-plancher du 3 février, vers 20,15E.





Valeurs associées STMICROELECTRONICS 18,996 EUR MIL +4,72%