ST-Micro : refranchit les 41E, pas d'obstacle avant 44,1E information fournie par Cercle Finance • 18/05/2023 à 16:55









(CercleFinance.com) - ST-Micro ouvre un 'gap' au-dessus de 39,8E et refranchit les 41E : le prochain objectif n'est autre que 44,1E, l'ex-plancher du 15 mars, l'objectif suivant étant la ligne de résistance des 46,5E.





Valeurs associées STMICROELECTRONICS Euronext Paris +3.65%