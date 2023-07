Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ST-Micro : rechute sur les 46,2E information fournie par Cercle Finance • 17/07/2023 à 14:59









(CercleFinance.com) - ST-Micro referme le 'gap' des 47,47E du 4 avril et rechute sur les 46,2E.

Le titre a calé non loin du zénith des 49E du 31 mars et pourrait retrouver du soutien sur le support oblique court terme qui gravite vers 44E.





Valeurs associées STMICROELECTRONICS Euronext Paris -2.05%