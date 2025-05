ST-Micro : emmène le CAC40 au-delà des 7.750Pts information fournie par Cercle Finance • 09/05/2025 à 15:14









(CercleFinance.com) - ST-Micro (+3,5% à 21,24E emmène le CAC40 au-delà des 7.750Pts.

Le titre soulève la résistance des 21,16E de début février et se dirige vers l'ex-support des 21,8E du 4 mars: le principal obstacle court terme demeure le palier des 24E.





Valeurs associées STMICROELECTRONICS 21,195 EUR MIL +3,21%