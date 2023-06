Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client St-Micro : efface l'obstacle des 42E, repasse les 43E information fournie par Cercle Finance • 07/06/2023 à 16:01









(CercleFinance.com) - St-Micro efface l'obstacle des 42E (zénith du 23 mai) et repasse les 43E : le titre s'ouvre ainsi la route des 46,5E, ex-résistance testée à des dizaines de reprises du 3 février au 17 avril.





Valeurs associées STMICROELECTRONICS Euronext Paris +2.99%