ST-Micro : décroche vers 39E, surveiller 37,5E

(CercleFinance.com) - ST-Micro décroche vers 39E (ex-zénith du 4 août 2022) et pourrait enchaîner à la baisse, en direction de 37,57E (plancher du 4 mai) puis 33,5E, plancher testé le 29/12/2022.





Valeurs associées STMICROELECTRONICS Euronext Paris -5.38%