ST-Micro : décroche sous les 43E, prudence information fournie par Cercle Finance • 06/09/2023 à 17:30









(CercleFinance.com) - ST-Micro décroche sous les 43E (support des 6 juillet et 11 août), en direction d'un palier de soutien situé vers 42,15E (testé le 18 août, ex-zénith du 19 mai) et qu'il faudra préserver absolument puisque c'est également un niveau proche du support oblique long terme (42E).





Valeurs associées STMICROELECTRONICS Euronext Paris -1.48%