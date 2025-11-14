ST-Micro : décroche de -4%, sous les 20E
information fournie par Zonebourse 14/11/2025 à 14:12
Le titre qui confirme sa dynamique baissière devrait ensuite retrouver du soutien au niveau du palier des 17,8/18E (testé du 14 au 20 avril).
Valeurs associées
|19,936 EUR
|MIL
|-3,41%
A lire aussi
-
Le fonds américain RedBird a annoncé vendredi renoncer à acquérir le quotidien britannique The Telegraph pour 500 millions de livres (565 millions d'euros), replongeant la prestigieuse publication conservatrice dans l'incertitude. "RedBird a retiré aujourd'hui ... Lire la suite
-
Une attaque russe massive a ciblé des quartiers résidentiels dans toute la ville de Kiev pendant la nuit, faisant au moins six morts dans un même immeuble, ont annoncé vendredi les autorités ukrainiennes, tandis que Moscou a dit avoir détruit plus de 200 drones ... Lire la suite
-
Pendant trois ans, Berlin bénéficiera d’un tarif préférentiel de l’électricité d’environ cinq centimes d’euros par kilowattheure, annonce le chancelier Friedrich Merz. De 2026 à 2028, l'industrie allemande va bénéficier d'un tarif réduit attendu à "environ cinq ... Lire la suite
-
(Actualisé avec contrats à terme, cours en avant-Bourse, précisions sur Google, Merck, Cidara et Walmart) Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,61% pour le ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer