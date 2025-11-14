 Aller au contenu principal
CAC 40
8 124,19
-1,32%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

ST-Micro : décroche de -4%, sous les 20E
14/11/2025 à 14:12

ST-Micro décroche de -4%, sous les 20E et teste le fragile support des 19,8E du 30 avril et se dirige vers le comblement du 'gap' des 18,26E du 22 avril.
Le titre qui confirme sa dynamique baissière devrait ensuite retrouver du soutien au niveau du palier des 17,8/18E (testé du 14 au 20 avril).

Valeurs associées

STMICROELECTRONICS
19,936 EUR MIL -3,41%
