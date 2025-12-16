ST-Micro : chute de -2,4%, enfonce sa MM50 sous 21,8E
information fournie par Zonebourse 16/12/2025 à 09:54
Le titre pourrait refermer dans la foulée le "gap" des 20,3E du 2 décembre, niveau qui coïncide avec un fragile palier de soutien dont le test sera à surveiller de près.
Valeurs associées
|21,970 EUR
|MIL
|-2,20%
A lire aussi
-
Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,31% pour le Dow Jones .DJI , de 0,4% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 0,56% pour le Nasdaq .IXIC . * FORD F.N
-
par Daphne Zhang, Ella Cao et Lewis Jackson La Chine a drastiquement réduit mardi les droits de douane sur les importations de porc depuis l'Union européenne (UE) après une enquête de 18 mois considérée comme une réponse aux droits de douane imposés par le bloc ... Lire la suite
-
Le groupe armé M23 soutenu par le Rwanda a affirmé mardi qu'il allait retirer ses forces d'Uvira dans l'est de la RDC, à la demande de Washington, qui avait promis de répondre à une "claire violation" de l'accord de paix. Après s'être emparé des grandes villes ... Lire la suite
-
Dans le village de Neirab en Syrie, les habitants se disent tous fiers de leur fils Ahmed al Ahmed, le "héros" de la plage de Bondi en Australie, qui a réussi à arracher le fusil d'un des auteurs de l'attentat antisémite. "C'est une fierté pour nous et pour la ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer