ST-micro :bute une 10ème fois en 6 semaines sous 29,5E
information fournie par Zonebourse 27/03/2026 à 10:52
Le support le plus évident reste 27E (MM50): le prochain objectif devient 25E, l'ex-"gap" du 26 février, puis 24,2E, la zone où les MM100 et MM200 se regroupent.
Mais la correction devrait se prolonger en direction de 23E, l'ex-plancher du 20 janvier (à l'ouverture) et 2 février (en intraday).
Valeurs associées
|28,143 EUR
|MIL
|-3,90%
A lire aussi
-
Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,14% pour le Dow Jones .DJI , de 0,17% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,28% pour le Nasdaq .IXIC : * NETFLIX ... Lire la suite
-
Voici les derniers événements en liaison avec la guerre au Moyen-Orient, à son 28e jour vendredi: . 120 musées et bâtiments historiques endommagés en Iran Les frappes menées par les Etats-Unis et Israël en Iran ont endommagé au moins 120 musées et bâtiments historiques ... Lire la suite
-
Lutte anti-drones Shahed : l'Ukraine et l'Arabie saoudite signent un accord de défense et coopération militaire
Confrontée aux vagues de drones de conception iranienne lancés par la Russie depuis l'invasion à grande échelle de 2022, l'Ukraine a développé une expertise désormais convoitée par les pays du Golfe. Après des années de guerre, l'expérience des forces ukrainiennes ... Lire la suite
-
L'autorité italienne de la concurrence a annoncé vendredi l'ouverture d'une enquête contre le géant français du luxe LVMH et ses marques Sephora et Benefit pour avoir promu "l'utilisation précoce de cosmétiques pour adultes par des enfants et des adolescents", ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer