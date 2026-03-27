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ST-micro :bute une 10ème fois en 6 semaines sous 29,5E
information fournie par Zonebourse 27/03/2026 à 10:52

ST-micro :bute une 10ème fois en 6 semaines sous 29,5E et retombe en direction du "gap" des 27,67E du 24 mars.
Le support le plus évident reste 27E (MM50): le prochain objectif devient 25E, l'ex-"gap" du 26 février, puis 24,2E, la zone où les MM100 et MM200 se regroupent.
Mais la correction devrait se prolonger en direction de 23E, l'ex-plancher du 20 janvier (à l'ouverture) et 2 février (en intraday).

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