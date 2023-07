Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ST-Micro: bondit de +8% vers 50E, record absolu information fournie par Cercle Finance • 27/07/2023 à 15:46









(CercleFinance.com) - ST-Micro bondit de +8% vers 50,05E et inscrit un nouveau record absolu, pulvérisant celui des 49E du 31 mars dernier.

Le titre semble s'ouvrir un nouveau potentiel de progression en direction de 55E par la règle du report d'amplitude par rapport au plus récent support des 42,6E.





Valeurs associées STMICROELECTRONICS Euronext Paris +8.07%