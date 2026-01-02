 Aller au contenu principal
ST-Micro : 5,5% vers 24,7E, prochain objectif 25,45E
information fournie par Zonebourse 02/01/2026 à 14:25

ST-Micro réalise en entame d'année 2026 tonitruante et domine -de très loin- le classement du CAC avec 5,5% vers 23,7E (ex-plancher des 26 septembre et 13 octobre) : le titre pourrait s'en aller refermer le "gap" des 25,45E du 22 octobre dernier.

