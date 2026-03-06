 Aller au contenu principal
ST-Micro : 1ère alerte baissière sous 27E
information fournie par Zonebourse 06/03/2026 à 17:33

ST-Micro matérialise une 1ère alerte baissière sous 27E (plancher du 3 mars) et validerait une alerte à la baisse impérative sous 25,6E (MM50) : le premier objectif serait le comblement du "gap" des 25E du 6 février avant de revenir s'appuyer sur les MM200 et MM100 à respectivement 23,9 et 23,6E, soit un niveau proche du pivot moyen terme des 23,5E.

