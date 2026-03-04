SSR Mining vend sa participation dans la mine turque de Çöpler pour 1,5 milliard de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

SSR Mining SSRM.TO a déclaré mercredi qu'il avait conclu un protocole d'entente contraignant pour vendre sa participation dans la mine turque de Çöpler à Cengiz Holding A.S. pour 1,5 milliard de dollars.