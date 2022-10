SSGA trouve enfin une remplaçante pour son PDG

(NEWSManagers.com) - State Street a finalisé son plan de succession. Le groupe financier américain vient d’annoncer la nomination de Yie-Hsin Hung au rang de présidente et directrice générale de State Street Global Advisors (SSGA), l’activité de gestion d’actifs du géant State Street, à partir de décembre 2022. Elle remplacera Cyrus Taraporevala, qui a annoncé en janvier son départ pour faire valoir ses droits à la retraite. Elle sera rattachée à Ron O’Hanley, président et directeur général de l'établissement spécialisé en conservation et administration de fonds, représentant plus de 38.000 milliards de dollars d'actifs. Elle rejoindra également le comité exécutif du groupe financier.

Yie-Hsin Hung arrive de New York Life Investment Management (NYLIM), dont elle était directrice générale depuis 2015. Sous sa direction, NYLIM a quadruplé ses encours sous gestion (700 milliards de dollars au 31 décembre 2021), ce qui a attiré State Street. « [Yie-Hsin Hung] a réussi à obtenir de solides résultats en développant les capacités d’investissement de NYLIM, en pénétrant de nouveaux marchés et en renforçant les infrastructures technologiques et de données de l’entreprise. Elle apporte également un véritable engagement en matière de culture d’inclusion, de collaboration et d’innovation des produits », a expliqué Ron O’Hanley dans un communiqué. Elle était par ailleurs membre de la direction de l’exécutive de New York Life Insurance Company et de New York Life Investments. Cette société s'est faite remarquer en Europe avec le rachat de Candriam en 2013.

La nouvelle PDG aura la lourde tâche de succéder à une figure de la gestion d’actifs américaine. Les propos de Cyrus Taraporevala étaient en effet régulièrement attendus par les investisseurs, avec sa lettre annuelle publiée en janvier, à l’instar de celle du patron de BlackRock, Larry Fink. Il y faisait fréquemment la promotion de positions pro-ESG. Il a également réussi à faire progresser les encours sous gestion de 50% entre sa prise de fonction et l’annonce de son départ. Les encours ont toutefois reculé de plus de 600 milliards depuis le début de la guerre en Ukraine, pour atteindre 3.480 milliards de dollars au dernier relevé (30 juin 2022).

Yie-Hsin Hung étaient entrée chez NYLIM en 2010 comme directrice des investissements alternatifs, avant d’être promue directrice des investissements institutionnels en 2012. En 2014, elle a été nommée co-présidente. Auparavant, elle a été conseillère au sein du comité de gestion chez Bridgewater Associates. Elle a également occupé le poste de managing director chez Morgan Stanley et Dean Witter Reynolds.

Pour sa part, Cyrus Taraporevala prendra le poste de conseiller au premier trimestre 2023 afin d’assurer une transition souple. Il gérait SSGA depuis 2017 en tant que président et directeur général, un an après son arrivé en 2016 comme directeur mondial de la clientèle institutionnelle.