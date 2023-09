SQLI : RÉSULTATS SEMESTRIELS 2023 : RENTABILITÉ PRÉSERVÉE DANS UN CONTEXTE DE CROISSANCE RALENTIE

SQLI, groupe européen de services dédiés au monde du digital, présente ses résultats semestriels 2023 arrêtés par le Conseil d'administration réuni le 19 septembre 2023 sous la présidence de Philippe Donche-Gay. Les commissaires aux comptes ont effectué les procédures de revue limitée. Le rapport financier semestriel sera publié au plus tard le 30 septembre 2023.

SQLI publie des résultats semestriels caractérisés par une légère baisse de la rentabilité opérationnelle, qui reste à un niveau soutenu, dans un contexte d'augmentation mesurée du chiffre d'affaires. Dans un environnement où la demande mondiale pour les projets de plateformes digitales connaît une croissance plus modérée, SQLI a entrepris une transformation organisationnelle majeure au sein de ses équipes en France et a réalisé d'importants investissements d'avenir.

M€ - normes IFRS – données auditées S1 2022 S1 2023 Variation CHIFFRE D'AFFAIRES 124,5 128,3 +3% RESULTAT OPERATIONNEL COURANT (ROC) 11,2 9,9 -12% 9,0% 7,7% -1,3 pt RESULTAT OPERATIONNEL (EBIT) 7,9 6,7 -15% 6,3% 5,2% -1,1 pt RESULTAT NET 2,6 3,4 +31%

CROISSANCE DU CHIFFRE D'AFFAIRES

SQLI enregistré un 5 ème semestre consécutif de croissance organique et voit son chiffre d'affaires atteindre 128,3 M€ à fin juin 2023 (+3% par rapport à fin juin 2022, dont +2,3% à taux de change constants). Le Groupe a enregistré une progression de soutenue des revenus générés par ses principaux clients, priorité stratégique, compensant un léger repli sur le reste de la base clients.

La France (+2,4%) et l'international (+3,8%) contribuent à la croissance des revenus du Groupe.

TRANSFORMATION ET INVESTISSEMENTS D'AVENIR

Au cours du 1 er semestre, SQLI a mis en place, en France, une nouvelle organisation par domaines de compétences, selon un modèle également déployé à l'international, pour soutenir son ambition de croissance. Le Groupe a également engagé des investissements pour renforcer ses savoir-faire technologiques, son efficacité commerciale et le développement de son centre de services au Maroc.

Les effets à court terme de cette transformation sur le taux d'activité et de ces investissements sur les charges fixes ont pesé sur la rentabilité opérationnelle courante, principalement en France (4,1% du chiffre d'affaires contre 6,5% un an plus tôt). L'international affiche toujours une rentabilité opérationnelle courante solide, à 11,7% du chiffre d'affaires (stable par rapport au S1 2022). Ainsi, le résultat opérationnel courant du Groupe ressort à 9,9 M€ contre 11,2 M€ un an plus tôt.

Le résultat opérationnel (Ebit) a atteint 6,7 M€, après prise en compte de 3,2 M€ de charges nettes non courantes (liées pour environ la moitié à la comptabilisation, sans impact sur la trésorerie, du plan d'incitation à long terme mis en place en 2022).

Grâce à la diminution du coût net de la dette (1,6 M€ contre 2,3 M€ au 1 er semestre 2022 qui intégrait le coût de mise en place des nouveaux financements) et de la charge d'impôts (1,7 M€ contre 2,3 M€), le bénéfice net consolidé s'élève à 3,4 M€, en croissance de +31% sur un an.

FAIBLE RATIO D'ENDETTEMENT NET / FONDS PROPRES

Au 30 juin 2023, SQLI disposait d'une trésorerie brute de 17,9 M€ [1] contre 22,2 M€ en début d'exercice. La variation provient essentiellement d'un moindre recours à l'affacturage déconsolidant et d'une hausse saisonnière du besoin en fonds de roulement.

L'endettement financier net (hors IFRS 16) ressort toujours très faible, à 9,2 M€, pour des fonds propres de 116,3 M€, soit un effet de levier très raisonnable de 8%.

PERSPECTIVES

Dans un contexte de légère croissance de la demande et grâce aux premiers effets des mesures mises en œuvre depuis le début de l'année, SQLI réitère son objectif de croissance du chiffre d'affaires en 2023, vise à préserver sa rentabilité et continue à étudier les opportunités de croissance externe.

Recevez gratuitement toute l'information financière de SQLI par e-mail en vous inscrivant sur : www.actusnews.com

A propos du Groupe SQLI : Créée en 1990, SQLI est un groupe européen de services digitaux qui accompagne les grandes marques internationales dans la création de valeur par le Digital. Ses équipes créatives et techniques s'engagent à offrir aux clients, consommateurs ou usagers, des expériences inédites et engageantes en s'appuyant sur le meilleur des technologies et méthodologies ainsi que sur leurs compétences et convictions. Elles conçoivent, développent et déploient des architectures solides et performantes qui améliorent l'agilité des entreprises, augmentent leur efficacité et favorisent leur croissance. Ses 2 300 collaborateurs sont répartis dans 13 pays : France, Suisse, Luxembourg, Belgique, Royaume-Uni, Allemagne, Suède, Pays-Bas, Danemark, Espagne, Maroc, Maurice et Dubaï. En 2022, le groupe SQLI a réalisé un chiffre d'affaires de 246 M€. SQLI est cotée sur Euronext Paris (SQI) depuis le 21 juillet 2000.

https://www.sqli.com

Suivez SQLI sur LinkedIn

Suivez SQLI sur Facebook et Twitter

[1] Nette des concours bancaires courants

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : yGifkciYY2rFnmprlZlnnJaYm25olmTIZ5LKmWRoaciccJpjm2xqZ8WaZnFinWxt

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Communiqué sur comptes, résultats Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/81877-sqli_cp_rs_2023_fr.pdf

© Copyright Actusnews WireRecevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com