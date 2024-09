SQLI : l'action se cale sur le prix du projet d'offre

(AOF) - Plus forte hausse du marché SRD, SQLI bondit de 37,06% à 54 euros, en ligne avec le prix de l’offre de son actionnaire de référence, DBAY Advisors. L'agence digitale internationale avait indiqué vendredi que ce dernier avait fait part de son intention d’acquérir l’ensemble des actions SQLI non détenues au prix de 54 euros par action dans le cadre d’une offre publique suivie d’un possible retrait obligatoire.

Le prix proposé valorise SQLI à environ 252 millions d'euros et fait apparaitre une prime de 37% sur le cours au dernier jour de cotation précédant l'annonce.

Synsion BidCo, une société indirectement contrôlée par DBAY Advisors qui détient 83,5% du capital du groupe européen dédié aux services digitaux et 80,9% des droits de vote théoriques, a déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers un projet d'offre publique d'achat simplifiée.

" Sachant que le fonds de private equity britannique détenait 83,5% du capital avant l'annonce, la marche est basse pour atteindre le seuil des 90% et enclencher le retrait obligatoire ", fait remarquer Invest Securities.

Les fonds Amiral Gestion et Moneta Asset Management, principaux investisseurs institutionnels de la société se sont engagés à céder leurs titres à Synsion Bidco préalablement à l'ouverture de l'offre, pour le premier, et à apporter leurs titres à l'offre, pour le second. De surcroit, des actionnaires personnes physiques, dont certains salariés, se sont également engagés à apporter à l'offre leurs actions. Cette cession et ces apports seront réalisés au prix de l'offre. Au global, l'ensemble de ces engagements représentent 5,1% du capital de SQLI et 4,9% des droits de vote théoriques.

Le conseil d'administration de SQLI, réuni le 18 septembre 2024, a accueilli favorablement le principe de l'offre. Un avis motivé sera rendu par le conseil d'administration au vu du rapport de l'expert indépendant, le cabinet Crowe HAF.

Selon le calendrier envisagé, l'offre pourrait être finalisée avant la fin de l'année 2024.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur Informatique / ESN (entreprises de services du numérique)

En avant toute dans l'IA générative

Les entreprises du numérique ont déjà commencé à adapter leurs offres et leurs pratiques à cette évolution, qui mixe ChatGPT et système d'information. Les cas d'usage les plus développés portent sur les centres d'appels avec l'intervention des chatbots ou dans le marketing, pour générer du texte ou des images de façon automatique. Le potentiel est énorme et Accenture France ambitionne de réaliser 30% de son activité avec le créneau data & IA à horizon 2025. Leader mondial du marché, Accenture a annoncé 3 milliards de dollars d'investissement sur trois ans dans ce domaine, avec un doublement du nombre d'employés dédiés pour atteindre 80.000 (sur 738.000 au total). Quant au leader français du secteur, Capgemini, il vise un investissement de 2 milliards d'euros durant les trois prochaines années, et 60.000 collaborateurs spécialisés (sur 360.000 actuellement).

L'intelligence artificielle désormais régulée en Europe

Il a été tenté de trouver un équilibre entre la volonté de protéger les droits fondamentaux des citoyens et celle de ne pas brider le développement des start-up européennes. Les associations française et allemande des entreprises du numérique, Numeum et Bitkom, avaient d'ailleurs réclamé un règlement européen sur l'intelligence artificielle (AI Act) favorable à l'innovation pour l'IA en Europe et sans règles trop contraignantes, notamment pour les IA génératives. L'approche européenne consiste à imposer des obligations pour les systèmes d'IA à haut risque, classés de faible à inacceptable. Pour la réglementation de l'IA générative (les systèmes de type ChatGPT), l'UE a établi des exigences plus fortes pour les modèles les plus puissants.