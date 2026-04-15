Spyre Therapeutics progresse après une offre d'actions de 403 millions de dollars rehaussée

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 avril - ** Les actions de Spyre Therapeutics SYRE.O ont augmenté de 2,3 % à 65,50 $ avant la cloche, suite à une levée de fonds de 403 millions de dollars supérieure au montant prévu ** La société de biotechnologie basée à Waltham, Massachusetts, a vendu mardi dernier 6,5 millions d'actions à 62 $, soit une décote de 3,1 % par rapport à la dernière vente de l'action ** Les actions de SYRE ont bondi d'environ 23 % à 63,27 $ le lundi après que la société a déclaré que son médicament, SPY001, a montré une réduction significative de l'activité de la maladie chez les patients atteints de colite ulcéreuse dans un essai de stade intermédiaire ** Par la suite, la société a lancé une offre d'actions de 300 millions de dollars lundi soir

** Jefferies, Goldman Sachs, Evercore et Guggenheim sont les co-responsables de l'offre

** Jusqu'à la clôture de mardi, l'action SYRE a augmenté de 95 % depuis le début de l'année. Elle a clôturé à 12,71 $ il y a un an

** Sur 16 analystes, 10 considèrent l'action comme un "achat fort", 6 comme un "achat"; PT médian de 80 $, selon les données de LSEG