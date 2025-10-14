Spyre Therapeutics augmente après une levée de fonds de 275 millions de dollars

14 octobre -

** Les actions de Spyre Therapeutics SYRE.O ont augmenté de 1,5 % avant la mise sur le marché pour atteindre 19,20 $ après la fixation du prix d'une offre secondaire de 275 millions de dollars pendant la nuit

** , a vendu en fin de journée lundi () ~14,9 millions d'actions à 18,50 $, soit une décote de 2,2 % par rapport à la dernière vente

** Elle a l'intention d'utiliser le produit net pour faire avancer les programmes sur les et les maladies rhumatismales, y compris pour financer des essais précliniques et cliniques, entre autres, selon le prospectus ()

** Jefferies, TD Secs, Leerink et Stifel sont les teneurs de livre associés

** La société a déclaré tôt mardi dans un document qu'elle s'attendait à disposer d'environ 486,2 millions de dollars de liquidités et d'équivalents au 30 septembre

** Avec ~60,4 millions d'actions en circulation, la société a une capitalisation boursière d'environ 1,1 milliard de dollars

** Jusqu'à lundi, les actions de SYRE ont augmenté d'environ 13% au cours de la semaine dernière, ce qui les a laissées en baisse d'environ 19% depuis le début de l'année

** 12 des 13 analystes considèrent SYRE comme un "achat fort" ou un "achat", 1 comme un "maintien"; l'objectif de cours médian de 56 $ est à peu près le triple de la dernière clôture de l'action, selon les données de LSEG