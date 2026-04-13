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Spyre chute à la suite du lancement d'une offre d'actions après l'essai d'un médicament contre les maladies inflammatoires de l'intestin
information fournie par Reuters 13/04/2026 à 23:16

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 avril - ** Les actions de Spyre Therapeutics SYRE.O chutent de près de 2% après les heures d'ouverture, alors que la société cherche à obtenir des capitaux propres suite aux résultats de son médicament contre l'inflammation de l'intestin ** Les actions de SYRE ont bondi de 23,4 % pour terminer à 63,27 $ le lundi après que la société a déclaré que son médicament, SPY001, a montré une réduction significative de l'activité de la maladie chez les patients atteints de colite ulcéreuse lors d'un essai de stade intermédiaire ** Après la clôture, la société basée à Waltham, Massachusetts, lance une offre d'actions de 300 millions de dollars

** Jefferies, Goldman Sachs, Evercore et Guggenheim sont les teneurs de livre conjoints

** SYRE a ~78,8 millions d'actions en circulation pour une capitalisation boursière actuelle de 5 milliards de dollars

** Y compris le mouvement de lundi, l'action est en hausse de 93% depuis le début de l'année et a plus que quintuplé au cours des 12 derniers mois

** 9 analystes considèrent l'action comme "strong buy", les 6 autres comme "buy"; PT médian de $79 en hausse par rapport à $59.50 il y a un mois, selon les données de LSEG

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 13/04/2026 à 23:16:49.

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