 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

SpyGlass fait ses débuts sur le Nasdaq après une introduction en bourse de 150 millions de dollars
information fournie par Reuters 06/02/2026 à 18:23

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

6 février - ** Les actions de la société biopharmaceutique SpyGlass Pharma SGP.O ont bondi de 50 % lors de leur entrée sur le Nasdaq

** Les actions ont ouvert à 24 $ chacune contre 16 $ pour l'introduction en bourse

** SGP a vendu ~9,4 millions d'actions dans la fourchette commercialisée de 15 à 17 dollars pour lever 150 millions de dollars

** Fondée en 2019 par Malik Kahook et Glenn Sussman, SGP construit un portefeuille de systèmes d'administration de médicaments pour fournir une thérapie à longue durée d'action pour les maladies oculaires chroniques

** Le principal programme de SGP, le système BIM-IOL, intègre le traitement du glaucome dans la chirurgie standard de la cataracte

** Jefferies, Leerink Partners, Citigroup et Stifel ont été les co-chefs de file de l'offre

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank