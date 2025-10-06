Spruce Biosciences grimpe en flèche de 1 600 % après que la FDA a attribué le statut de "thérapie révolutionnaire" au médicament de l'entreprise

6 octobre - ** Les actions de Spruce Biosciences SPRB.O augmentent de ~1,630% pour atteindre leur plus haut niveau en un an, soit 152,52 $, le lundi ** L'action est prête pour sa meilleure journée historique ** La société déclare que la FDA américaine a accordé le statut de " thérapie révolutionnaire " à son médicament expérimental, la tralesinidase alfa, pour traiter le syndrome de Sanfilippo de type B

** Cette maladie est un trouble génétique qui provoque des lésions cérébrales progressives chez les enfants

** Le statut de thérapie révolutionnaire est destiné à accélérer le développement et l'examen des médicaments destinés à traiter une maladie grave ou un besoin médical non satisfait

** La société prévoit de soumettre une demande d'approbation aux États-Unis au premier trimestre 2026 ** Près de 24 millions d'actions ont été échangées par rapport à la moyenne mobile sur 25 jours d'environ 18 400, selon le LSEG ** En août, SPRB a effectué un regroupement d'actions de 1 pour 75. Au 12 août, la société comptait 563 042 actions en circulation