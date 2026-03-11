Sprinklr progresse après avoir annoncé un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux estimations

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 mars - ** Les actions de la société de logiciels d'entreprise Sprinklr CXM.N ont augmenté de 6,1 % à 5,96 $ avant le marché après que la société ait publié des prévisions optimistes

** CXM s'attend à un chiffre d'affaires de 215,5 à 216,5 millions de dollars au 1er trimestre, grâce à une augmentation des revenus d'abonnement; les analystes avaient estimé en moyenne un chiffre d'affaires de 214,5 millions de dollars - données compilées par le LSEG

** Le chiffre d'affaires du 4ème trimestre s'élève à 220,59 millions de dollars, dépassant l'estimation moyenne des analystes qui était de 216,92 millions de dollars

** Trois analystes sur neuf estiment que l'action est "achetée", cinq l'estiment "conservée" et un "vendue"; leur estimation médiane est de 9,50 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, l'action CXM a baissé de 27,7 % depuis le début de l'année, après une chute de 7,9 % en 2025