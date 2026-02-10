Spotify prévoit un bénéfice supérieur aux estimations et le fondateur Daniel Ek prend de nouvelles fonctions

La croissance du chiffre d'affaires au quatrième trimestre est la plus faible depuis l'introduction en bourse en 2018

Spotify s'étend à la vente de livres physiques et aux podcasts vidéo grâce à un accord avec Netflix

Augmentation des prix aux Etats-Unis, en Estonie et en Lettonie pour augmenter les revenus de l'abonnement premium

Spotify SPOT.N a prévu un bénéfice du premier trimestre supérieur aux estimations de Wall Street mardi, le service suédois de streaming audio bénéficiant d 'une forte croissance du nombre d'utilisateurs et de hausses de prix, ce qui a fait grimper ses actions d'environ 12% dans les échanges de pré-marché.

Les résultats sont les premiers depuis que les co-PDG Gustav Soderstrom et Alex Norstrom ont pris les rênes du fondateur Daniel Ek, qui est devenu président exécutif en janvier.

Alors que les augmentations de prix sur plusieurs marchés et les réductions de coûts ont stimulé les bénéfices au cours du trimestre de décembre, la croissance du chiffre d'affaires de l'entreprise a atteint son niveau le plus bas depuis son introduction en bourse en 2018.

Spotify a lancé une liste de lecture alimentée par l'IA qui peut être générée par une simple demande, a investi dans les podcasts vidéo , y compris par le biais d'un accord avec Netflix et a élargi son offre au-delà des livres audio avec des livres physiques pour contrer la concurrence des services de streaming d'Apple AAPL.O et d'Amazon AMZN.O .

La société prévoit un bénéfice d'exploitation de 660 millions d'euros (786,13 millions de dollars) au premier trimestre, contre une estimation moyenne des analystes de 652,3 millions d'euros, selon les données compilées par LSEG.

Sa prévision de revenus trimestriels de 4,5 milliards d'euros était légèrement inférieure à l'estimation de 4,57 milliards d'euros. Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre a augmenté de 7 % pour atteindre 4,53 milliards d'euros, conformément aux estimations.

Spotify a augmenté le prix de son abonnement mensuel de 1 $ pour le porter à 12,99 $ aux États-Unis, en Estonie et en Lettonie cette année, après une mesure similaire dans plus de 150 marchés en 2025.

Ses prévisions trimestrielles de 759 millions d'utilisateurs actifs mensuels étaient supérieures à l'estimation de 753 millions, tandis que sa prévision d'une augmentation de 3 millions d'abonnés premium à 293 millions était inférieure aux estimations.

Les abonnés Premium ont augmenté de 10 % pour atteindre 290 millions au quatrième trimestre, contre une estimation de 290,9 millions. Les ajouts nets de 38 millions de MAU ont porté le total à 751 millions et ont dépassé les attentes.

Le bénéfice brut a augmenté de 10 % par rapport à l'année précédente, grâce à une baisse de 10 % des dépenses d'exploitation. La marge brute est passée de 31,6 % au trimestre précédent à 33.1 %.

(1 dollar = 0,8396 euro)