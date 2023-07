Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Spotify: les résultats déçoivent, le titre chute information fournie par Cercle Finance • 25/07/2023 à 16:49









(CercleFinance.com) - Spotify a fait état mardi d'une perte opérationnelle très supérieure à ses prévisions au titre du deuxième trimestre, ce qui entraînait un décrochage de près de 12% de son titre dans les premiers échanges à Wall Street.



Le spécialiste suédois du streaming musical a dévoilé ce matin un chiffre d'affaires de 3,2 milliards d'euros pour les trois mois clos fin juin, en hausse de 11% (+14% à taux de change constants).



Ce chiffre est parfaitement conforme avec la prévision qui avait été avancée par le groupe, mais manque largement le consensus de 3,5 milliards qui avait été établi par les analystes.



Le deuxième trimestre s'est par ailleurs soldé par une perte accrue de 247 millions d'euros, bien plus importante que celle de 129 millions d'euros initialement envisagée par le groupe.



Seul motif de satisfaction, le nombre d'utilisateurs actifs mensuels (MAU) a atteint 551 millions, contre un objectif de 530 millions prévus, dont 220 millions d'abonnés pour les forfaits 'premium'.



Le groupe - qui a annoncé hier un relèvement général de ses tarifs - prévoit de faire croître encore ce chiffre pour afficher 572 millions d'utilisateurs actifs mensuels à la fin du troisième trimestre, parmi lesquels 224 millions de membres 'premium'.



Il vise par ailleurs un chiffre d'affaires trimestriel de 3,3 milliard d'euros sur le trimestre en cours, pour une perte opérationnelle attendue autour de 45 millions.



Suite à cette publication, l'action cotée à la Bourse de New York chutait de 11,5% mardi matin dans les premiers échanges à Wall Street.





